Patrocinadora do Bahia, Puma assina contrato histórico com o City

Phil Foden, jogador do Manchester CIty - Foto: Divulgação | Man City

Patrocinadora do Bahia, a Puma assinou, nesta terça-feira, 15, um novo contrato com o Manchester City. O novo acordo, válido até o fim da temporada 20234/35, representa o maior patrocínio de material esportivo da história da Premier League, com valores chegando 115 milhões de euros (cerca de R$ 750 milhões) por temporada e 1 bilhão de libras ao todo (aproximadamente R$ 7,5 bilhões).

"Ampliamos nossa parceria com a Puma, iniciada em 2019. Essa colaboração gerou inovação revolucionária, momentos culturais e sucesso comercial, tanto dentro quanto fora de campo. Esta é uma parceria construída com base em valor compartilhado", divulgou o clube inglês nas redes sociais.

O contrato só é inferior ao dos gigantes espanhóis Real Madrid, que recebe 120 milhões de euros por temporada da Adidas, e Barcelona, com 127 milhões de euros anualmente da Nike. O patrocínio é 15 vezes maior do que o contrato da Puma com o Palmeiras, por exemplo.

Parceiro do Manchester City desde a temporada 2019/20, a Puma tem uma forte relação com o City Football Group, detentor da SAF do Bahia, e patrocina, ao todo, nove clubes do conglomerado (Manchester City, Bahia, Melbourne City, Lommel SK, Girona FC, Mumbai City FC, Montevidéu, Palermo FC e Bolívar).