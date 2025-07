Torcedor Solidário: confira nova ação do Bahia visando reciclagem

Bahia e Coelba tem nova parceria em prol do meio ambiente - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Uma nova ação do Esporte Clube Bahia em prol do meio-ambiente foi revelada nesta terça-feira, 15, em parceria com a Neoenergia Coelba e Aneel. O clube apresentou a campanha do "Torcedor Solidário" juntamente da renovação da parceria entre o clube e a empresa de energia.

A campanha é uma ação do projeto Vale Luz da Coelba e funciona como uma arrecadação de materiais recicláveis onde o torcedor pode separar os materiais doados, entregá-los nos pontos de coleta e com isso receber uma quantia específica para cada item entregue.

Entenda a ação do "Torcedor Solidário" e a parceria da Neoenergia Coelba com o Bahia

A superintendente de eficiência energética da Neoenergia Coelba, Ana Cristina Mascarenhas, falou com o Portal A TARDE, sobre a parceria entre a campanha “Bora Bahêa Meu Bairro” e a Neoenergia Coelba.

“A parceria é importante pois é uma maneira de entrarmos na comunidade de uma forma de entrarmos na comunidade de uma forma mais leve interagindo com as crianças e suas famílias com a ação de economia de energia fomentando o futebol.”

Além disso ela falou sobre a nova ação do “Torcedor Solidário”, Ana explicou que “Agora o torcedor pode ajudar o BBMB com o material reciclado, doado ao projeto, que será revertido em ações nas comunidades.”

Superintendente de eficiência energética da Neoenergia Coelba, Ana Cristina Mascarenhas | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Veja mais informações da campanha:

Pontos do projeto Vale Luz estarão recebendo as doações de materiais;

Os materiais doados serão pesados, armazenados e vendidos;

Além do doador receber um valor, uma parte será arrecadada para o projeto BBMB.

Quais os valores de cada material?

Cada item diferente terá um valor específico, confira a lista dos preços:

Lata de alumínio: uma unidade vale R$0,11;

Garrafa PET: uma unidade vale R$0,03;

Garrafa de vidro: cada unidade vale R$0,05.

Em coletiva de imprensa, a superintendente de eficiência energética da Neoenergia Coelba, Ana Cristina Mascarenhas falou sobre um ponto de coleta estratégico e outras ativações do projeto. “O projeto vai contar com um ponto de coleta, perto da Fonte Nova junto da loja do Bahia e eu já sugeri para nós fazermos algumas ativações em jogos do Bahia para que a torcida saiba que existe e participe.”

Entenda o Programa BBMB

Com a renovação da parceria entre a Neoenergia Coelba e o Esporte Clube Bahia, a ação do BBMB continua, em entrevista ao Portal A TARDE, o Secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador, Júnior Magalhães, reforçou a importância do “Bora Bahêa Meu Bairro”, projeto social entre Bahia e NeoEnergia Coelba que impacta na vida de 1200 crianças pelo meio do futebol.

“A parceria entre a prefeitura com o Esporte Clube Bahia, visa atendimento à iniciação esportiva de 1.200 crianças em 11 campos da cidade,a prefeitura faz a reforma desses campos, inclusive com campos sintéticos e toda a infraestrutura para que o campo possa ser, de fato, um espaço propício para o projeto.”

Júnior Magalhães, secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

União esporte e social

O principal alvo do projeto é evoluir tanto as causas sociais quanto esportivas de forma conjunta com qualidade. Ao Portal A TARDE, o diretor de relações institucionais do Bahia, Victor Ferraz reforçou a função do projeto como uma forma de inclusão social.

“O BBMB é é um projeto de transformação social, a gente acredita que o futebol é um veículo importante para promover a inclusão social, para proteger a socialização de crianças.”

Além disso, Victor pontuou a busca pela excelência na capacitação dos profissionais do projeto. “Hoje temos 36 funcionários dedicados exclusivamente ao projeto Bora Bahêa meu Bairro e nós utilizamos o conhecimento do Bahia no Grupo City para ajudar na capacitação dos funcionários. Pelo segundo ano consecutivo temos profissionais de Manchester e Nova York para treinamento.”