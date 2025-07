Com mudanças, veja a escalação do Bahia na estreia da Sul-Americana

Lucho Rodríguez pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

É dia de Bahia, e o Esquadrão já está pronto para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A estreia do Tricolor é na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira, 15, às 21h30, buscando um triunfo para aliviar o jogo de volta na casa dos colombianos.

Sem Willian José disponível por entorse no tornozelo e com a volta de Iago Borduchi após a correção da fratura do nariz, Rogério Ceni escolheu seus onze iniciais para o confronto, com Lucho Rodríguez como titular no ataque para substituir o desfalque.

Escalação do Bahia

Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araujo e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação do América de Cali

Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña e Marcos Mina; Josen Escobar, Kener González e Senastián Navarro; Cristian Barros, Joel Romero e Luis Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi.