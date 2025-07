Vai renovar? Santiago Arias abre o jogo sobre futuro no Bahia

Santiago Arias, lateral-direito do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Contratado no início do ano passado, o lateral-direito Santiago Arias abriu seu coração ao falar de uma possível renovação contratual com o Bahia. Com o vínculo se encerrando no final da atual temporada, o jogador de 33 anos afirmou que vai "ficar muito feliz" se ficar no Esquadrão de Aço para a próxima temporada.

"Sempre falei que estou feliz e não somente eu, mas minha família também, fomos muito bem tratados pela torcida. Se é para ficar, obviamente estou contente, mas agora é focar nos nossos objetivos, eu ficarei e vou ficar muito feliz. Se não (renovar) vai ser difícil, mas espero ficar mais tempo por aqui", disse o atleta.

Arias encarou, nesta terça-feira, 15, uma equipe com características típicas da Colômbia, seu país natal, e teve que lidar com o porte físico do América de Cali. Após o empate em 0 a 0, o jogador destacou a "experiência" para aprender a lidar com adversários difíceis.

"Acho que já aprendemos com os erros das partidas passadas e a única maneira de lidar é com experiência. O único jeito de conseguir os objetivos é aprendendo com os erros, a nossa meta é seguir nessa competição", disse o colombiano.

O Bahia volta a enfrentar o América de Cali na próxima terça-feira, 22, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pela vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.