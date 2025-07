Ceni critica arbitragem após empate na Sul-Americana: "Um desastre"

Rogério Ceni em coletiva do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Rogério Ceni sempre disse que não gosta de falar sobre arbitragem em coletivas - mas, nos últimos dois confrontos do Bahia, as decisões dos árbitros em campo precisaram ser pauta para o treinador. Na partida da última terça-feira, 15, o Bahia ficou no zero a zero com o América de Cali, em casa, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, e o técnico tricolor ficou incomodado.

O árbitro uruguaio escalado para o confronto, Andrés Matonte, fez sua primeira (e não única) visita ao VAR aos três minutos do primeiro tempo, chegando a entregar um cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo e expulsar Everton Ribeiro, capitão do Esquadrão.

O lance do vermelho, uma cotovelada, não tinha sido visto em campo por Ceni, mas foi comentado pelo professor na coletiva pós-jogo de maneira leve.



''Eu não vi o lance da expulsão do Everton ainda, porque aqui como tem a regra de vir rápido (para a coletiva de imprensa), você não consegue ver como as coisas aconteceram. Parece que ele deixou o cotovelo. É um momento sempre delicado, quando ficamos com um jogador a menos. Tenho certeza que ele deve estar arrependido'', afirmou.

Já os comentários sobre a arbitragem tiveram um tom mais incômodo, com expressões de muito desagrado no rosto do professor. ''Eu vou ver primeiro o lance para depois tecer algum comentário. Não parecia uma arbitragem uruguaia. Nem podemos reclamar da arbitragem brasileira com um árbitro desse que veio apitar aqui'', criticou.

As reclamações da arbitragem brasileira aconteceram no último sábado, 12, quando o Bahia venceu o Atlético-MG por 2 a 1 no Brasileirão, também na Arena Fonte Nova. Na ocasião, Ceni criticou a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo.

“Hoje a arbitragem não condiz com o que foi o jogo. Foi um desastre. Não queria falar disso, mas é impossível não mencionar. A gente não pode se entregar nunca, e talvez os segundos que permitiram o gol no fim tenham sido por causa daquelas bolinhas que eu peguei (para tirar do campo). Mas os jogadores foram fantásticos, não deixaram de lutar. Que esse seja o espírito sempre”, reclamou.