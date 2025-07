Morre Wagner Basílio, ex-zagueiro do Bahia, aos 65 anos

O zagueiro Wagner Basílio, que defendeu o Bahia e acumulou passagens marcantes por diversos clubes e Seleção Brasileira, faleceu na noite da última terça-feira, 15, aos 65 anos.

O ex-atleta lutava contra problemas graves nos rins desde 2019 e fazia hemodiálise com apenas 25% da função renal de um dos órgãos. Basílio conseguiu, no entanto, realizar um transplante em 2021 após longa espera e, depois de uma cirurgia bem-sucedida, conseguiu viver mais quatro anos e cinco meses.

Wagner Basílio com a camisa do Bahia | Foto: Reprodoução

O defensor viveu o momento mais marcante da carreira no São Paulo, onde foi campeão brasileiro em 1986 ao lado de Pepe, Careca, Müller e Raí. Além disso, o jogador também defendeu o Corinthians, Coritiba e até a Seleção Brasileira durante os Jogos Pan-Americanos de 1979.

Wagner Basílio também defendeu o Sport e o Bahia, onde se aposentou em 1992. Pelo Esquadrão de Aço, o atleta fez 89 jogos e três gols. Nas redes sociais, o Esquadrão de Aço lamentou o falecimento do ex-atleta e relembrou a conquista do Campeonato Baiano de 1991.

Confira:

🏴 O Esquadrão lamenta o falecimento do ex-zagueiro tricolor Wágner Basílio, semifinalista do Brasileirão de 1990 com o Bahia, aos 65 anos.



Campeão estadual de 91, somou 170 jogos entre 89 e 92. Fez três gols, todos cobrando falta, uma de suas principais credenciais.



Também… pic.twitter.com/EIWWZwqb2g