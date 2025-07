Ex-Bahia, Renato Paiva substitui Vojvoda no Fortaleza

Fortaleza negocia com Renato Paiva, ex-Bahia e Botafogo, para substituir Vojvoda. Clube analisa perfil do técnico português antes de decidir. - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Após a saída de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza — adversário do Bahia neste sábado — encontrou um novo técnico. O novo professor do clube cearense é o português Renato Paiva, de 55 anos, ex-treinador de Bahia e Botafogo. O CEO Marcelo Paz encabeçou as tratativas no mercado e foi responsável pela decisão.

A possibilidade de contratação foi divulgada pelo O POVO, que apurou que o nome de Paiva não era uma unanimidade dentro do Tricolor do Pici. O clube analisou o perfil do treinador antes de avançar nas negociações.

O fator experiência no futebol brasileiro pesou a favor de Paiva, que comandou o Bahia durante a temporada de 2023, em 49 partidas, e o Botafogo em 2024, por 23 jogos. No Glorioso, ele teve um momento de destaque ao vencer o PSG no Mundial de Clubes, mas acabou demitido após a eliminação nas oitavas de final para o Palmeiras.

Com a demissão de Vojvoda no último dia 14 — encerrando um ciclo de quatro anos e dois meses à frente da equipe —, o Fortaleza iniciou uma série de contatos no mercado. O alvo prioritário era Ramón Díaz, ex-Vasco e Corinthians, mas o argentino já tinha um acerto verbal com o Olimpia, do Paraguai. Outro nome cogitado, Luis Zubeldía, campeão da Sul-Americana com a LDU em cima do próprio Fortaleza, também descartou assumir qualquer time no momento.