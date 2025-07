Fortaleza x Bahia põe frente a frente modelos opostos de SAF

Fortaleza recebe o Bahia em duelo que opõe modelos distintos de SAF. Marcelo Paz elogia gestão do Grupo City no Tricolor Baiano. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Passada a frustração pelo empate sem gols contra o América de Cali, o Bahia agora volta suas atenções para um “reprise” contra o Fortaleza, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. No Castelão, o Esquadrão visita o Laion, que vive má fase — eliminado na Copa do Nordeste (pelo próprio Bahia), na zona de rebaixamento do Brasileirão e sem técnico.

Duas das maiores potências do futebol nordestino nos últimos anos, Bahia e Fortaleza se enfrentam em momentos distintos neste sábado, 19, às 16h. O Tricolor Baiano ocupa a 4ª posição do Brasileirão, com 24 pontos, enquanto o Tricolor Cearense está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com apenas 10 pontos.

Nas últimas temporadas, essa discrepância se mostrou incomum, com ambas as equipes ocupando o posto de referência no futebol da região Nordeste do Brasil. No ano passado, por exemplo, o Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro em 4º lugar, com incríveis 68 pontos, enquanto o Bahia ficou na 8ª colocação, somando 53 pontos. A posição final das equipes garantiu, pela primeira vez na história, duas equipes nordestinas na Libertadores.

Além de ser o embate entre as principais equipes da região nos últimos anos, o confronto também põe frente a frente dois modelos de SAF distintos: o Bahia vendeu 90% das ações para o Grupo City; já o Fortaleza manteve 100% nas mãos da associação.

Na semana passada, em entrevista à ESPN, o CEO do Leão do Pici, Marcelo Paz, elogiou a SAF do Esquadrão. Apesar das diferenças nos modelos de Sociedade Anônima do Futebol, o gestor revelou admiração pela forma como o Grupo City trabalha no clube. Para Paz, a “SAF do Bahia é um excelente modelo”.

“Acertaram muito bem no parceiro, que tem muito lastro financeiro, uma condição privilegiada nesse ponto. Como o recurso do Bahia vem do exterior, vem lastreado ou em dólar ou em euro, moedas mais valorizadas que a nossa, é mais factível fazer os investimentos", disse.

Além disso, o CEO do Fortaleza destacou a expertise do Grupo City, citando conhecimento de futebol, dia a dia esportivo, scout e metodologia de treinamento: “Foi um acerto do Bahia, SAF consolidada, que zerou as dívidas do clube e que tem investido valores bem significativos tanto na compra quanto em salários de jogadores para ter um time competitivo”.

Vejo como um grande acerto do Bahia, e com admiração Marcelo Paz - CEO do Fortaleza

Grupo City no Bahia

Com a venda de 90% da SAF do Bahia ao Grupo City aprovada em dezembro de 2022, o conglomerado atua nos bastidores do Esquadrão desde o retorno a Série A. Já em maio de 2023, o documento que concluiu o fechamento da parceria com o City Football Group foi oficialmente assinado, contando com as presenças de Guilherme Bellintani, até então presidente do clube, Raul Aguirre, e o CEO do Grupo City, Ferran Soriano.

Sob a gestão do Grupo City, o investimento no Bahia já rendeu ao clube importantes conquistas dentro das quatro linhas. O Tricolor de Aço foi campeão baiano nos anos de 2023 e 2025, evitou o descendo parar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no ano seguinte (2024), conquistou uma vaga na Copa Libertadores de 2025, marcando o retorno do Esquadrão à competição após 36 anos.