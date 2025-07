Vitória vive seu maior jejum de gols desde 1978, há 47 anos

Fábio Carille, técnico do Vitória - Foto: Divulgação

Sem balançar as redes há sete jogos, o Vitória vive uma crise ofensiva em meio ao seu momento delicado na temporada e, a partir da reformulação do elenco para o setor de ataque, busca transformar o empate satisfatório conquistado contra o Botafogo, nesta quinta-feira, 17, no Nilton Santos, no início de uma reação.

Na 17ª posição com 12 pontos no Brasileirão, o Rubro-Negro vive sua maior seca de gols em 47 anos, já que ficou sete partidas consecutivas sem balançar as redes em 1978. O departamento de futebol do clube reconheceu a carência e a reestruturação necessária está acontecendo através de várias saídas e, enfim, chegadas.

"Não tem outro caminho que não seja o trabalho. Confiança passa em situações assim. Já vivi isso. Não vai ter outra forma a não ser direcionando melhor as situações. Só três treinos até agora. Grupo que quer muito e vamos melhorar um pouco a cada dia para buscar os gols e voltar a ter confiança", disse o treiandor Fábio Carille sobre o jejum de gols em entrevista coletiva.



Bastante criticado pela torcida, o centroavante Janderson deixou o clube rumo ao Göztepe, da Turquia, em junho e liderou uma 'barca' de jogadores que deixaram o clube no meio da temporada. Além do camisa 39, Carlos Eduardo, Bruno Xavier, Gustavo 'Mosquito' e Welligton Rato saíram do Leão.

Tantas idas também requerem chegadas, e, até o momento, três contratações foram realizadas visando o meio para frente na tentativa de se livrar de uma vez do jejum de gols e virar a chave do Vitória na temporada: Renzo López, o meia Rúben Rodrigues e Aitor Cantalapiedra.

Novos reforços

O uruguaio Renzo López já estreou com a camisa rubro-negra e esteve em campo na derrota contra o Internacional e no empate em 0 a 0 com o Botafogo.

Renzo López | Foto: Divulgação

O português Rúben Rodrigues vestiu vermelho e preto pela primeira vez nesta quarta-feira, 16, atuando por 11 minutos no Estádio Nilton Santos. Apesar de atuar no meio-campo, o atleta exerce funções de criação de jogadas e pode atuar ao lado de Matheuzinho para potencializar esse setor, de acordo com o técnico Fábio Carille.

Já acertado, o atacante Aitor Cantalapiedra jogava especialmente pelo lado direito do campo quando defendia o AEK Lárnaca, do Chipre, até ver seu contrato se encerrar em julho. O espanhol, no entanto, ainda não foi anunciado oficialmente e não tem data de estreia marcada.

Aitor Cantalapiedra | Foto: Divulgação

O último do Vitória foi marcado pelo atacante Renato Kayzer, no dia 18 de maio, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além do centroavante, o Leão possui Fabri, Carlinhos, Osvaldo, Erick, Lucas Braga, Léo Pereira e Felipe Cardoso à disposição.

Buscando encerrar o jejum de oito jogos sem vencer e voltar a balançar as redes, o Leão volta a campo no próximo domingo, 20, às 16h, no Barradão, pela 15 rodada do Brasileirão.