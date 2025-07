Aitor Cantalapiedra foi peça importante no AEK Lárnaca, do Chipre - Foto: Reprodução/Instagram

É oficial. O Vitória anunciou, nesta quinta-feira, 17, a contratação do atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, de 29 anos, que estava livre no mercado após deixar após encerrar passagem pelo AEK Lárnaca, do Chipre.

O espanhol é o quarto jogador estrangeiro anunciado pelo Leão da Barra nesta janela de transferências, sendo o terceiro de origem europeia. De acordo com o clube baiano, ele assinou contrato definitivo até junho de 2027.

COMUNICADO OFICIAL



O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do atacante espanhol Aitor Cantalapiedra. O atleta de 29 anos chega em definitivo ao Vitória. Seu contrato tem vigência até de junho 2027.#PegaLeão #PorNossaHistória #JogaremosJuntos pic.twitter.com/u4rud8HU1T — EC Vitória (@ECVitoria) July 17, 2025

Na temporada 2024/25, Cantalapiedra foi peça importante no AEK Lárnaca. O atacante atuou em 35 jogos, marcou 14 gols e deu duas assistências. Versátil, pode atuar como meia ofensivo, atacante ou extremo.

Aitor Cantalapiedra foi revelado e chegou a atuar nos times B e principal do Barcelona, além de defender Villarreal, Sevilla B, Twente e Panathinaikos. Será a primeira experiência dele fora da Europa.