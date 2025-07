Após expulsão, Pepê pega suspensão de quatro jogos; Matheuzinho escapa

Pepê foi punido com suspensão de quatro jogos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Pepê, do Vitória, foi suspenso por quatro jogos após julgamento na 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição foi divulgada nesta quinta-feira, 17, e ainda cabe recurso por parte do clube baiano. Vale lembrar que o meio-campista já cumpriu suspensão de um jogo automaticamente.

O jogador de 27 anos foi denunciado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre agressão física. A suspensão de Pepê é referente ao cartão vermelho recebido na derrota por 2 a 1 contra o Bahia, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último dia 18 de maio.

Pepê foi expulso por desferir um soco no joelho do volante Acevedo, do Bahia. Depois de ser chamado pelo VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel advertiu o meia com cartão vermelho direto. Naquele momento, o Esquadrão de Aço estava com um homem a menos.

Contratado em 2025, Pepê não se firmou com a camisa do Vitória e disputou apenas 11 jogos na temporada. No empate com o Botafogo, nesta última quarta-feira, 16, o atleta não foi relacionado pelo técnico Fábio Carille.

Matheuzinho escapa

No mesmo julgamento, o STJD analisou a expulsão de Matheuzinho na partida contra o Vasco, pela 8ª rodada do Brasileirão. O meia atingiu Paulinho com uma cotovelada e também foi denunciado no artigo 254-A.

Matheuzinho, no entanto, foi punido com apenas um jogo de suspensão, que já foi cumprido. Com isso, o camisa 10 está liberado para atuar no decorrer do campeonato.

Matheuzinho escapou de uma punição maior | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O próximo compromisso do Vitória é contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 20, às 16h. O jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado no Barradão.