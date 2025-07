Jean Lucas é suspenso por quatro jogos; Bahia vai entrar com recurso

Jean Lucas foi expulso no clássico contra o Vitória - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sem poder contar com Jean Lucas nos próximos jogos, o Bahia vai entrar com efeito suspensivo contra a punição do meio-campista, conforme apuração do Portal A TARDE. O jogador foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e recebeu suspensão de quatro partidas do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Titular na equipe comandada por Rogério Ceni, o volante de 27 anos foi expulso no triunfo por 2 a 1 contra o Vitória, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último dia 18 de maio. Jean recebeu cartão vermelho por acertar soco em Gabriel Baralhas.

O artigo 254-A do CBJD, no qual Jean Lucas foi denunciado, trata de agressão física durante jogos. A pena prevista varia de quatro a doze partidas de punição. Vale lembrar que, como já cumpriu suspensão automática, o volante teria ainda três jogos de gancho.

Jean, inclusive, escapou de pegar cinco partidas por ter chutado um microfone da TV Globo ao sair de campo e ter sido denunciado também no artigo 258, por conduta anti-desportiva. No entanto, isso foi convertido em advertência e o jogador se comprometeu a arcar com o prejuízo da emissora no valor de R$ 5.000.

Já o Bahia, por causa do atraso de 3 minutos na volta do intervalo no mesmo clássico Ba-Vi, foi punido com o pagamento de multa de R$ 3 mil, baseado no artigo 206 do CBJD.

Entenda o efeito suspensivo

No mundo do futebol, o efeito suspensivo é um recurso legal que suspende a aplicação de uma penalidade, como uma suspensão por cartão ou multa, enquanto um recurso ou defesa é analisado por uma instância superior da Justiça Desportiva.

Ou seja, o atleta ou dirigente em questão pode continuar jogando normalmente até que a decisão final sobre o caso seja tomada. No entanto, isso não garante que a punição seja realmente anulada.