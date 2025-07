Romarinho é do Leão! Vitória oficializa contratação do atacante

Romarinho é o novo reforço do Vitória - Foto: Divulgação/Al-Rayyan

É oficial. O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 18, a contratação do atacante Romarinho, de 34 anos, conhecido por sua passagem no Corinthians. O atacante, que estava livre no mercado após deixar o Al-Rayyan, do Catar, assina com o Leão da Barra até julho de 2026.

COMUNICADO OFICIAL



O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do atacante Romarinho. O atleta de 34 anos chega em definitivo ao Vitória. Seu contrato tem vigência até de julho de 2026.#PegaLeão #PorNossaHistória #JogaremosJuntos pic.twitter.com/P3k0QOJMEt — EC Vitória (@ECVitoria) July 18, 2025

Conhecido por sua passagem pelo Corinthians, onde conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, Romarinho também acumula passagens por Bragantino e diversos times do Oriente Médio: El-Jaish-CAT, Al-Jazira-EAU, Al-Ittihad-SA, Neom SC-SA e Al-Rayyan-CAT.

Romarinho trabalhou com o treinador Fábio Carille em dois clubes diferentes: no Corinthians, enquanto o profissional ainda era auxiliar técnico, e no Al-Ittihad, quando trabalharam juntos em três temporadas.

Inclusive, o treinador Carille teve participação direta e decisiva na negociação para trazer o habilidoso atacante para a Toca do Leão.

Atacante que atua pelos lados de campo, Romarinho disputará posição com Erick, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo. Em seu último clube, fez apenas três jogos. No entanto, acumula números expressivos em toda a sua trajetória no Oriente Médio: 394 partidas, 201 gols e 57 assistências.