Ainda no Vitória, Carlinhos soma apenas 67 minutos no últimos 10 jogos

Carlinhos comemora vitória contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Sem sair do banco há três jogos seguidos, Carlinhos vem perdendo cada vez mais espaço no elenco do Vitória. Assim como nas duas partidas anteriores do Leão da Barra, o atacante de 28 anos não foi acionado para atuar em nenhum minuto no empate desta última quarta-feira, 16, contra o Botafogo.

Desde o duelo com o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana, quando teve atuação muito criticada no Barradão, Carlinhos vem sendo menos utilizado e agora soma apenas 67 minutos no período das últimas 10 partidas do time na temporada, ficando até fora dos relacionados em duas delas.

Em entrevista coletiva após o empate com o Botafogo, o técnico Fábio Carille não quis entrar em detalhes sobre possíveis mudanças no ataque rubro-negro. "Não gosto de falar quem vai jogar, quem não vai. A gente acaba um jogo importante como esse. A partir de amanhã [quinta] começo a analisar o adversário. Sexta defino o time para que eles já saibam quem vai jogar para que a preparação emocional seja muito importante para esse jogo dentro de casa".

Participações de Carlinhos nos últimos 10 jogos

Vitória 2 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro - não saiu do banco

Cerro Largo 0 x 1 Vitória - Copa Sul-Americana - atuou por 32 minutos

Bahia 2 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - não saiu do banco

Vitória 0 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro - não saiu do banco

Universidad de Quito 1 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana - não relacionado

Corinthians 0 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - não relacionado

Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - atuou por 35 minutos

Vitória 0 x 1 Confiança - Copa do Nordeste - não saiu do banco

Internacional 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - não saiu do banco

Botafogo 0 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - não saiu do banco

Atacante flertou com saída

Carlinhos estava fora dos planos do Vitória para a temporada, chegando a ser alvo do Remo como possível contratação. O camisa 99, no entanto, não aceitou a proposta do clube paraense. O Flamengo, dono dos seus direitos econômicos, descartou a possibilidade de interromper o contrato de empréstimo com o Leão da Barra.

Carlinhos comemora gol pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Sem alternativas para repassar o empréstimo, o Vitória segue com Carlinhos no grupo de atletas. O atacante vem sendo relacionado por Carille para os jogos, mas já estava atrás de Renato Kayzer. Agora, foi de vez para o fim da fila do setor ofensivo com as chegadas de Renzo López e Aitor Cantalapiedra.

Na temporada 2025, Carlinhos disputou 20 jogos com a camisa rubro-negra e marcou quatro gols.