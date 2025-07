Romarinho fez dupla com Benzema e foi carrasco de CR7; relembre

N'golo Kanté, Karim Benzema e Romarinho - Foto: AFP

Novo reforço do Vitória anunciado nesta sexta-feira, 18, Romarinho é conhecido no Brasil principalmente pela sua passagem vencedora no Corinthians, quando conquistou quatro títulos entre 2012 e 2013. No entanto, o atacante de 34 anos também fez muito sucesso no Oriente Médio e atuou junto com grandes estrelas do futebol mundial, como Fabinho, N'golo Kanté e Karim Benzema.

Benzema e Romarinho | Foto: Divulgação/Al-Ittihad

Jogando contra o craque Cristiano Ronaldo, Romarinho já roubou a cena em partida do Campeonato Árabe de 2022/23. No duelo entre Al-Ittihad e Al-Nassr, ele marcou o gol que decidiu a vitória por 1 a 0 e ainda levou o título nacional no fim da temporada, superando a equipe do astro português, que ficou com o vice.

Este campeonato, inclusive, não foi o único conquistado por Romarinho tendo o Al-Nassr no caminho. Também com CR7 em campo, o Al-Ittihad levou a melhor na semifinal da Supercopa Saudita de 2022. O jogador do Leão da Barra marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 1. Na decisão contra o Al-Fayha, voltou a ser autor de assistência no triunfo por 2 a 0 que valeu a taça.

Cristiano Ronaldo foi superado por Romarinho em duas competições na Arábia Saudita | Foto: Nureldine/AFP

Alguns anos antes, quando defendia o Al-Jazira, Romarinho já havia encontrado Cristiano Ronaldo em outra oportunidade. Em jogo válido pelo Mundial de Clubes 2017, o atacante enfrentou o Real Madrid e até marcou gol, mas a equipe espanhola virou no segundo tempo, com o craque português e Gareth Bale balançando as redes.

Gol do título no Corinthians

Além do sucesso no mundo árabe, Romarinho fez história no Corinthians ao conquistar a Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista apenas no período entre 2012 e 2013, deixando o clube em 2014 após 140 jogos disputados.

No título da Libertadores de 2012, inclusive, foi um dos destaques das finais ao marcar o único gol corintiano na partida de ida diante do Boca Juniors. O empate por 1 a 1 deixou o Timão na possibilidade de levar a taça com uma vitória simples no Pacaembu. Ele não marcou na volta, mas sua equipe venceu por 2 a 0 e se sagrou campeã.

Romarinho marcou um dos gols do Corinthians no placar agregado de 3 a 1 sobre o Boca Juniors | Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Já anunciado, Romarinho será apresentado oficialmente neste próximo sábado, 19. Caso seja regularizado a tempo, poderá reforçar o Vitória no jogo de domingo, 20, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Rubro-Negro enfrenta o Red Bull Bragantino.