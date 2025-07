Vitória deve ter maior número de estrangeiros no elenco desde 2018

Matías Sepúlveda, jogador da Universidad de Chile - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Vitória mudou seu perfil de contratações e tem direcionado seus holofotes para o mercado exterior nesta janela de transferências. Com a contratação do chileno Matías Sepúlveda, por exemplo, o Rubro-Negro chegará ao seu quinto reforço estrangeiro na temporada e agora soma seis gringos em seu elenco.

Contratados neste meio de ano, os meias portugueses Rúben Rodrigues e Rúben Ismael e os atacantes Renzo López, do Uruguai, e Aitor Cantalapiedra, da Espanha, chegam para somar ao paraguaio Raúl Cáceres. Com as movimentações, o Leão alcança o seu maior número de estrangeiros desde 2018, quando tinha sete jogadores.

Estrangeiros do Vitória em 2025

Raúl Cáceres (Paraguai) Rúben Rodrigues (Portugal) Rúben Ismael (Portugal) Renzo López (Uruguai) Aitor Cantalapiedra (Espanha) Matías Sepúlveda (Chile)*

No elenco daquele ano, o Vitória tinha à disposição os argentinos Marcelo Benítez, Osvaldo Arroyo e Marcelo Meli, os meias Nicolás Lodeiro (Uruguai) e Alexander Baumjohann (Alemanha), além dos atacantes Walter Bou (Argentina) e Santiago Tréllez (Colômbia).

Santiago Tréllez marcou 23 gols com a camisa do Vitória | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O movimento do Vitória neste ano representa uma mudança de perfil de contratação em relação à primeira janela de transferências, onde o Leão contratou apenas brasileiros e, especialmente, com experiência no Campeonato Brasileiro.

Além dos jogadores já acertados, o Rubro-Negro tentou, por exemplo, contratar diversos outros jogadores estrangeiros ao longo da temporada.Sem sucesso nas negociações, o Vitória buscou Eduardo Vargas, Gonzalo Mastriani, Federico Girotti e Gonzalo Tapia.