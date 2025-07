Vitória x Bragantino: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória precisa sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, e a próxima chance chega contra o Red Bull Bragantino, em casa, no Barradão. Neste domingo, 20, os dois times entram em campo às 16h, com o Leão da Barra tentando reverter a situação que o colocou em 17º na tabela com apenas 12 pontos acumulados até aqui.

Do outro lado do placar, as coisas estão inegavelmente melhores - com 27 pontos, o Bragantino ocupa a terceira posição na tabela da Série A, atrás apenas do líder Cruzeiro e vice Flamengo. Enquanto o Rubro-Negro já soma oito rodadas sem vencer na Série A e uma troca de técnico recente com o novo controle de Fábio Carille, o Bragantino vive o oposto.

Nos últimos seis jogos, foram quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota para o Braga, que empatou com o São Paulo e venceu o Corinthians nos dois últimos confrontos no torneio.

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Para o Rubro-Negro, a principal ausência é a de Willian Oliveira, que recebeu o terceiro amarelo na competição e deve dar lugar a Baralhas na equipe principal. O volante não havia sido escalado contra o Botafogo também por acúmulo de cartões, estando liberado para voltar contra o Massa Bruta.

Do outro lado, o Bragantino perde Gabriel e Eduardo Sasha por suspensões, mas volta a contar com Thiago Borbas e Pitta, artilheiro da equipe no Brasileirão até aqui. Na arbitragem, os times se enfrentam sob os olhos do mesmo árbitro que apitou Vitória e Internacional na 13ª rodada.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ryller e Ronald Lopes; Matheuzinho, Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem