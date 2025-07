Vitória contrata lateral de time da Libertadores por valor milionário

Matías Sepúlveda, lateral da Universidad de Chile - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A posição mais carente do elenco do Vitória está reforçada. Nesta sexta-feira, 18, o Rubro-Negro acertou a contratação do lateral-esquerdo chileno Matías Sepúlveda, que atualmente defende a Universidad de Chile.

De acordo com o programa DSPORTS Chile, o Leão desembolsou 2,8 milhões de dólares (cerca de R$ 15,5 milhões) por 80% dos direitos do jogador de 26 anos. O acordo representa a maior contratação da história do clube baiano, superando Janderson, que custou R$ 5 milhões na temporada passada.

Sepúlveda assinou em definitivo com o Vitória um contrato de três anos segundo o jornalista César Luis Merlo e chega para reforçar um setor que era prioridade do Leão no mercado da bola desde a lesão grave de Jamerson e a saída de Hugo, para o futebol árabe.

Matías Sepúlveda conquistou o título da Copa do Chile em 2024 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Focado no futebol brasileiro na primeira janela, o Vitória direcionou seus holofotes para fora do Brasil e, com a contratação do chileno, chegou ao seu quinto reforço estrangeiro neste meio de temporada. Além de Matías, o clube anunciou Rúben Rodrigues, Renzo López, Rúben Ismael e Aitor Cantalapiedra.

Quem é Matías Sepúlveda?

Revelado no O'Higgins, do Chile, o desafio no Vitória será o primeiro fora do seu país natal da sua carreira. O jogador também acumula passagem pelo Audax Italiano-CHI, onde fez a melhor temporada da sua trajetória, marcando seis gols e quatro assistências em 2023.

Foi na Universidad de Chile, no entanto, que o jogador foi convocado para defender a sua seleção. Na última data Fifa, o atleta esteve entre os relacionados nos jogos contra Argentina e Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas não chegou a sair do banco de reservas.

Polivalente, o jogador tem jogado na ala-esquerda na atual temporada, mas também já atuou em diversas outras posições, como volante, meia, atacante e lateral-esquerdo.