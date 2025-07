Vitória vai vencer o Bragantino? Saiba os palpites das IAs

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra tentando sair da zona de rebaixamento e o Braga mirando na liderança da tabela. A bola rola no Barradão neste domingo, 20, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar empate, e por 1 a 1 no placar final. "O Vitória ainda está estagnado na zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos, sem vencer há oito jogos e com jejum de gols — já são mais de 600 minutos sem marcar", explica.

"Terá desfalque no meio‑campo: o volante Willian Oliveira está suspenso, dando lugar a Baralhas. A fase é instável e a bola ainda não entrou — isso aumenta a pressão sobre o time e o técnico Fábio Carille", analisa.

"O Bragantino confirma-se entre os líderes: atualmente em 3º com 27 pontos. No entanto, vem desfalcado: Gabriel e Sasha estão suspensos. Conta com retorno do atacante Pitta e segue forte como visitante", avalia.

"Ambos têm desfalques importantes: Vitória sem seu volante principal; Bragantino sem seu meio-campo e um atacante-chave — isso nivela as forças. Futebol ofensivo desequilibrado: o Vitória tem dificuldades para marcar, mas pode aproveitar a instabilidade defensiva do Bragantino. Já o visitante segue perigoso, mesmo com ausências", continua.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, vai dar Massa Bruta, e por 1 a 0: "O Vitória está em má fase, e ocupa a 17ª posição na tabela com 10 pontos. O Red Bull Bragantino, por outro lado, está em boa forma, e ocupa a 3ª posição com 27 pontos", analisa.

"O Vitória tem uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro em casa, o que pode pesar no confronto contra um time mais forte como o Bragantino. O Bragantino tem se destacado nos jogos recentes e pode aproveitar a oportunidade para somar mais três pontos e se aproximar ainda mais da liderança", completa.