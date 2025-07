Enquete: o Vitória consegue sair da zona de rebaixamento?

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A zona de rebaixamento do Brasileirão está formada por leões - junto a Fortaleza e Sport, aparece o Vitória, ocupando a 17ª posição com doze pontos acumulados até aqui. Para tentar sair da área vermelha, o Rubro-Negro encara o Red Bull Bragantino neste domingo, 20, às 16h, em casa, no Barradão.

Vivendo situação oposta à do Vitória, o Massa Bruta ocupa a terceira posição da tabela com 27 pontos, empatado com o vice Flamengo e atrás apenas do líder Cruzeiro. Caso vença, o placar pode significar até mesmo uma liderança empatada para o Braga, enquanto para o Leão da Barra pode ser a passagem para fora da zona de rebaixamento.