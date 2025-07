Carrasco! Ex-Vitória, Marinho marca golaço contra o Bahia; assista

- Foto: Divulgação | Fortaleza

Já virou costume: se tem Bahia x Fortaleza na Arena Castelão, tem Marinho. Assim como na temporada passada, o atacante voltou a balançar as redes contra o Esquadrão de Aço neste sábado, 19, abrindo o placar para o Leão do Picí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último encontro de tricolores na capital Cearense, o jogador de 32 anos marcou dois gols e protagonizou a goleada por 4 a 1 sobre a equipe baiana. Desta vez, Marinho acertou um chute de rara felicidade e marcou um golaço na estreia do técnico Renato Paiba a frente do Fortaleza.

Assista:

Fortaleza 1x0 Bahia



⚽️ Marinho - golaço



🏆 Brasileirão Série A | 15ª rodada



pic.twitter.com/SWLevVYAeV — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 19, 2025

Ex-jogador do Vitória, o atacante nunca escondeu sua gratidão pelo Rubro-Negro e afirmou, na temporada passada, que "jogar contra o Bahia é sempre especial" por ter se tornado torcedor do Leão da Barra, onde fez 43 jogos, marcou 21 gols e deu seis assistências em 2016.

Jogar contra o Bahia é sempre especial, porque virei torcedor do Vitória, então, é sempre bom marcar contra eles. Marinho - Após a goleada de 4 a 1 sobre o Esquadrão em 2024.

Até o momento da publicação dessa matéria, o Fortaleza vai vencendo o Bahia por 1 a 0 e se livrando da sequência negativa de nove jogos sem vencer.