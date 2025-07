Pepê é liberado após punição e reforça o Vitória diante do Bragantino

Pepê, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O volante Pepê está liberado para atuar pelo Vitória na partida contra o Bragantino, marcada para este domingo, 21, às 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador havia sido punido com quatro jogos de suspensão pela expulsão no clássico Ba-Vi, válido pela 9ª rodada da Série A. No entanto, o clube rubro-negro entrou com recurso e obteve neste sábado (20) um efeito suspensivo, garantindo a presença do atleta.

Também punido com quatro jogos de gancho, o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, também foi liberado para atuar contra o Fortaleza, neste sábado, 19, na Arena Castelão.

Para o duelo fora de casa, o técnico Fábio Carille terá alguns desfalques: o zagueiro Neris e o lateral-esquerdo Jamerson seguem se recuperando de lesão, enquanto o volante Willian Oliveira cumpre suspensão.

Os recém-contratados Romarinho, Aitor Cantalapiedra e Rúben Ismael já treinam na Toca do Leão, mas ainda não foram regularizados e seguem fora da lista de relacionados.