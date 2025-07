Bahia anuncia renovação do atacante Tiago, promessa da base

Tiago renovou com o Bahia até dezembro de 2027 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Pivete de Aço! O Bahia anunciou, nesta tarde de sexta-feira, 18, a renovação de contrato do atacante Tiago. De acordo com o Esquadrão, o vínculo do atleta agora vai até dezembro de 2027.

Aos 20 anos, Tiago é mais um jogador revelado na categoria de base tricolor que vem ganhando espaço no time principal. Na atual temporada, teve destaque ao marcar dois gols no triunfo diante do Náutico, pela Copa do Nordeste.

Além das participações em competições de base, Tiago já entrou em campo 26 vezes pela equipe profissional, sendo 17 partidas apenas em 2025. O atacante soma quatro gols e duas assistências com a camisa do Esquadrão.

O jovem atleta deve novamente ser um dos relacionados para a próxima partida do Bahia, às 16h deste sábado, 19. O time comandado por Rogério Ceni visita o Fortaleza no Castelão, pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro.