Bahia x Fortaleza: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia vem dando orgulho à torcida no Brasileirão, integrando o G-4 com 24 pontos acumulados até então. Para subir ainda mais, o Tricolor encara o desafio deste sábado, 19, contra o Fortaleza, pela 15ª rodada da Série A, repetindo o confronto recente na Copa do Nordeste.

No dia 9 de julho, o Esquadrão venceu o Fortaleza por 2 a 1, repetindo o encontro dez dias depois pelo Brasileirão. Fora de casa, na Arena Castelão, o Bahia encontra um Fortaleza em penúltimo lugar da tabela, ocupando a zona de rebaixamento com apenas dez pontos.

Os problemas do Leão não param por aí - recentemente, o clube demitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda, após perder por 1 a 0 para o Ceará no Brasileirão. Com isso, o escolhido para assumir a equipe foi o português Renato Paiva, recém-saído do Botafogo, com contrato no Fortaleza até o final de 2026.

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Fortaleza: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gaston Ávila e Diogo Barbosa; Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Cauly, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem