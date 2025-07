Paiva revela conversa com o Fortaleza enquanto treinador do Bahia

Renato Paiva durante treino no Fortaleza - Foto: Divulgação | Fortaleza

O destino quis e o reencontro entre Bahia e o técnico Renato Paiva deve acontecer antes do que se esperava. Anunciado como técnico do Fortaleza, o português já comandou seu primeiro treino no Leão do Picí e pode estrear pelo clube cearense no jogo contra o Esquadrão de Aço, marcado neste sábado, às 16h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após deixar o Botafogo com a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o treinador chega para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, maior técnico da história do clube que ficou no cargo por mais de quatro anos.

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 18, Renato Paiva relembrou uma conversa com dirigentes do Fortaleza enquanto ainda defendia do Bahia, em 2023, onde elogiou o trabalho realizado no Leão do Picí, especialmente se tratando da paciência com os treinadores. O português pediu demissão do clube baiano após ser bastante criticado pela torcida e deixou o Botafogo depois da derrota para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial, realizado nos EUA.

"Quando vim aqui (em Fortaleza) jogar com o Bahia, tive uma conversa a beira do campo com esses senhores (Marcelo Paz) no aquecimento e aquilo que fiz enquanto treinador foi elogiar um trabalho completamente diferente daquilo que é normal no futebol brasileiro. Um projeto onde não se deixa cair o treinador no primeiro mal resultado, nem no segundo ou terceiro. Era um projeto que eu mirava bastante", disse o português.

Renato Paiva, técnico do Fortaleza | Foto: Divulgação | Fortaleza

Projetando o duelo contra o Esquadrão de Aço, o comandante comparou o elenco atual com o time que esteve à disposição durante sua passagem em 2023 e elogiou o trabalho do técnico Rogério Ceni.

"Em relação ao Bahia, eu conheço muito bem porque joguei contra eles, já que o elenco que eu tive não tem nada a ver com este. Já joguei contra eles esse ano no Botafogo, é uma equipe muito bem trabalhada por Rogério (Ceni), um time que tem um elenco completamente diferente em questão de qualidade, número e opções. Está fazendo um bom campeonato, é um clássico e o que os jogadores têm que perceber é que, se há momento um bom, o momento para virar a chave é este: um clássico. É isso que vamos tentar fazer", completou Paiva sobre o Bahia.

Renato Paiva foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira, 17, fez seu primeiro treino nesta sexta e já pode fazer sua estreia oficial contra o Bahia. Para isso, o treinado tem que ter seu nome registrado no Boletim Informativo Diário da CBF até às 19h de hoje.