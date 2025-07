Bahia vai vencer o Fortaleza no Brasileirão? Saiba os palpites das IAs

Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Fortaleza se enfrentam pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão, com o Esquadrão tentando subir ainda mais dentro do G-4 e o Leão buscando a saída da zona de rebaixamento, onde se encontra na penúltima posição. A bola rola na Arena Castelão neste sábado, 19, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no vencedor.

Para o ChatGPT, vai dar Tricolor de Aço, e por 2 a 1 no placar final. "Fortaleza vive fase complicada: ocupa 19º lugar, com apenas 10 pontos e desacreditado após troca de técnico; mesmo assim costuma ser forte em casa", iniciou.

"Bahia, sob comando de Rogério Ceni, está firme em 4º lugar, com 24 pontos, embalado por vitórias recentes, inclusive sobre o Atlético-MG.No Castelão, o Fortaleza tem leve vantagem, mas o Bahia venceu o último duelo – pela Copa do Nordeste – por 2×1", continuou.

"Embora o Fortaleza jogue em casa e tenha a pressão do Z-4, o Bahia chega embalado e com melhor entrosamento coletivo. Existe um leve favoritismo ao mandante, mas o Bahia tem chance real, sendo leve favorito para vencer”, analisou.

"O Bahia deve controlar o meio-campo com jogadores como Caio Alexandre e Éverton Ribeiro, aproveitando a desorganização tática do Fortaleza. Fortaleza, mesmo sem suas opções ofensivas mais criativas, pode abrir o placar cedo, mas o Bahia deve conseguir reação com gols no segundo tempo", avaliou.

"A formação defensiva do Bahia tem se mostrado sólida — sofre gols com frequência, mas também muito eficiente no ataque. Um placar de 2×1 a favor do Bahia reflete esse equilíbrio entre uma virada técnica e a força da motivação do visitante", finalizou.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, também vai dar Esquadrão, e pelo mesmo placar: "O Bahia está em boa fase, com uma sequência de vitórias que o mantém na briga pelas primeiras posições da tabela, ocupando a quarta colocação com 24 pontos".

"O Fortaleza, por outro lado, está em momento de pressão, com apenas 10 pontos e na 19ª colocação, e acabou de demitir o técnico Juan Pablo Vojvoda após uma sequência negativa. O Bahia tem um histórico favorável nos confrontos contra o Fortaleza, e deve aproveitar a oportunidade para somar mais três pontos", avaliou.

"O Fortaleza precisa de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento, mas a equipe vem de muitos jogos sem vencer, o que pode pesar no confronto", completou.