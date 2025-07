Enquete: o Bahia consegue vencer o Fortaleza no Brasileirão?

Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Dez dias depois de se encontrarem pelas quartas de final da Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza voltam a ficar cara a cara neste sábado, 19, às 16h, na Arena Castelão. Em partida válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão, o resultado importa muito para ambas as equipes.

De um lado, o Bahia quer vencer para subir ainda mais no G-4, onde atualmente ocupa a quarta posição com 24 pontos acumulados. Do outro, a partida é a chance de sair da zona de rebaixamento para o Fortaleza, que ocupa a penúltima posição da tabela, com apenas dez pontos.