Marinho desabafa após gol "bobo" do Bahia e cita "sabor de derrota"

Marinho marcou um golaço na Arena Castelão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Autor do único gol do Fortaleza na partida, o atacante Marinho não gostou do empate com o Bahia na Arena Castelão. Após o apito final, o jogador desabafou em frente às câmeras e classificou o resultado como "sabor de derrota".

Apesar do pouco tempo de trabalho, o técnico Renato Paiva já conseguiu dar um ânimo ao Leão do Pící segundo o atleta, que ainda lamentou a saída do ex-treinador Juan Pablo Vojvoda.

"A gente vai classificar como sabor de derrota porque a gente tinha capacidade de segurar o resultado. Um lance bobo que resulta no escanteio nosso, a gente toma o contra-ataque e o gol. É coisa que tem que corrigir", disse Marinho em entrevista ao Premiere.

"A gente não pode errar. A gente perdeu um grande treinador e os resultados ruins não sustentaram o cargo, um cara extraordiário. Mas professor Paiva chegou e em poucos dias de trabalho ele já implementou para a gente mostrar uma reação. A gente precisa abraçar o treinador e acreditar no trabalho dele", concluiu.

Com o resultado, o Fortaleza chegou ao décimo jogo consecutivo sem vencer e, na 19ª colocação com 11 pontos, a equipe segue na zona de rebaixamento.