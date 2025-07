Pênalti? Cauly cai na área nos acréscimos de Bahia x Fortaleza; veja

Cauly foi derrubado na área e lance gerou polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empate em 1 a 1 entre Bahia e Fortaleza, neste sábado, foi marcado por um lance que poderia mudar o desfecho da partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o meia Cauly caiu dentro da área após disputa de bola e pediu pênalti para o Esquadrão, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir e o VAR também não recomendou a revisão no monitor.

A oportunidade não foi a única que poderia acarretar o gol do triunfo do clube baiano. Ainda no primeiro tempo, o uruguaio Luciano Rodríguez recebeu a bola de frente para o gol após bela jogada do atacante Erick Pulga, mas desperdiçou finalizando para fora.

Com o empate, o Esquadrão de Aço chegou aos 25 pontos em 14 jogos e, na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, perdeu a chance de se firmar no G-4 da competição. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, 22, às 21h30, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o América de Cali.