Bahia perde chances e empata com um Fortaleza revigorado no Castelão

Caio Alexandre e Lucero em campo na Arnea Castelão - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia empatou em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado, 19, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Renato Paiva, ex-comandante tricolor, no comando do time cearense.

Mesmo com chances claras de abrir o placar — incluindo uma grande oportunidade desperdiçada por Lucho Rodríguez, após falha da defesa adversária — o Esquadrão de Aço sofreu o primeiro gol ainda no primeiro tempo, em um golaço do atacante Marinho.

Em um lance de bola parada, Rodrigo Nestor aproveitou o rebote de uma cobrança de falta e, com um desvio fatal do meia Matheus Pereira, do Fortaleza, decretou a igualdade no placar. Antes disso, o Bahia teve um gol anulado por impedimento na segunda etapa.

Nos minutos finais, o Tricolor de Aço ainda reclamou de um possível pênalti não marcado sobre o meia Cauly, que caiu na área após disputa com a marcação adversária, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

O Tricolor chegou ao seu sexto jogo consecutivo de invencibilidade na temporada e se manteve na 4ª colocação, mas perdeu a chance de se firmar ainda mais no G-4 da competição. Com 25 pontos em 14 partidas, a equipe baiana ainda pode ser ultrapassada pelo Palmeiras, que encara o Atlético-MG em casa, até o fim da rodada.

Já o Fortaleza ampliou a má fase: são agora dez jogos sem vencer na temporada. O time segue na 19ª posição, com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O Bahia volta a campo na próxima terça-feira, 22, às 21h30, contra o América de Cali, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. No confronto de ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Arena Fonte Nova.