Suspensos, Gilberto e Ramos Mingo desfalcam o Bahia no Brasileirão

Gilberto e Ramos Mingo, jogadores do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O zagueiro Ramos Mingo e o lateral-direito Gilberto receberam o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, neste sábado, 19, e estão fora do jogo contra o Juventude, marcado para o dia 27 de julho, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 2 recebeu o cartão amarelo aos sete minutos do segundo tempo ao se desentender com o atacante Breno Lopes, do Fortaleza. Já o zagueiro argentino foi punido por falta em Marinho, motivo, inclusive, da anulação do gol marcado por Everton Ribeiro, aos 14 minutos da segunda etapa.

Sem Gilberto e Mingo, o técnico Rogério Ceni deve contar com o colombiano Santiago Arias e o jovem Gabriel Xavier na equipe titular. A situação é mais complicada no caso da ausência do zagueiro, já que a equipe sofre com uma série de desfalques no setor defensivo, como Kanu, Rezende e Fredi Lippert, lesionados.

Antes de encarar o Juventude, o Bahia encara o América de Cali, pelos playoffs da Sul-Americana, onde não vai poder contar com o meia Everton Ribeiro, expulso no jogo de ida, que terminou em 0 a 0 na Arena Fonte Nova. O jogo acontece na próxima terça-feira, 22, às 21h30.