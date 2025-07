Vitória vence o Bragantino, encerra jejum e deixa o Z-4 do Brasileirão

Renato Kayzer marcou o gol heróico do Vitória na partida - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Após oito derrotas consecutivas, o Vitória finalmente fez jus ao seu nome e voltou a vencer na temporada. Neste domingo, 20, o Rubro-Negro bateu o RB Bragantino por 1 a 0, deixou para trás a seca de sete jogos sem balançar as redes e, de sobra, vai dormir fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O responsável por quebrar o jejum de gols foi o atacante Renato Kayzer, que recebeu a bola após cobrança de escanteio e encheu o pé para abrir o placar e decidir a partida. O tento, inclusive, foi o 300ª gol marcado nesta edição de Brasileirão e o quarto do camisa 79 pelo clube baiano na temporada.

O jogo do 15: com o resultado, o Vitória assumiu a 15ª posição com 15 pontos em 15 rodadas e deixou o Z-4 da competição. Vale mencionar que o Leão tem um jogo a mais que todos os times que estão abaixo na tabela de classificação, exceto o Juventude, que disputou 13 partidas.

Matheuzinho, jogador do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Bragantino, por outro lado, perdeu a chance de se firmar no G-4 da competição e segue com 27 pontos, na terceira colocação.

A vitória alivia a pressão por resultados que vinha crescendo há dois meses e seis dias, quando o clube havia conquistado um resultado positivo pela última vez. Além disso, o placar dá forma à reação do Rubro-Negro na temporada, iniciada pela troca de treinador (saída de Thiago Carpini e chegada de Fábio Carille) e pelas contratações realizadas nesta janela de transferências.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, 23, às 21h30, para encarar o lanterna Sport, novamente no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão.