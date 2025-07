CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de Fortaleza x Bahia

- Foto: Divulgação | ECBahia

A arbitragem precisou trabalhar bastante no empate entre Fortaleza e Bahia deste sábado, 19, e quatro gols precisaram ser anulados. Neste domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR do jogo na Arena Castelão e revelou o diálogo do goiano Wilton Pereira Sampaio com o árbitro de vídeo durante os lances polêmicos da partida.

Um dos lances analisados foi a falta do zagueiro Ramos Mingo, do Esquadrão de Aço, no atacante Marinho, do Leão do Picí, principal motivo da anulação do gol marcado por Everton Ribeiro, de cabeça.

A revisão do possível pênalti no meia Cauly, nos acréscimos do confronto, não teve seu áudio divulgado, já que apenas lances em que o árbitro de vídeo discorda da decisão do juiz de campo são divulgados pela entidade.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Bahia abriu o placar com Everton Ribeiro, que aproveitou cruzamento de Ademir para cabeçear no fundo das redes. No primeiro momento, até o árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá enxergou lance normal, mas após muitas revisões ele recomendou a análise de Wilton no monitor ao ver o argentino Ramos Mingo "se projetando" em direção ao Marinho.

Eu tenho potencial para possível falta aqui em baixo. Quando ele (Marinho) toca a bola o jogador (Ramos Mingo) se projeta contra ele. Rodrigo Nunes de Sá - Árbitro de vídeo.

Assista:

Liberado o áudio do VAR pro gol anulado do Bahia



Percebam como alguem (acho que o proprio Wilton) na hora da "falta" vê o lance claramente e fala: "nada aqui"



Inclusive manda Marinho levantar e jogar



Outra coisa é que pasmem... NÃO LIBERARAM O AÚDIO NO PENALTI EM CAULY 🤡🤡



+ pic.twitter.com/K9DekoX64b — Guilhermeᴱᶜᵇ 🇱🇺 (@HenshinBahia) July 20, 2025

Apesar de ser enfático ao revisar o lance no monitor — chegando ao ponto de dizer “falta, né?” — o árbitro Wilton Pereira Sampaio voltou ao campo, anulou o gol e puniu Mingo com cartão amarelo.

Veja a complementação do áudio divulgado pela CBF:

Continuação do áudio



Eu prefiro é ficar quieto pic.twitter.com/j9iZ92znyj — Guilhermeᴱᶜᵇ 🇱🇺 (@HenshinBahia) July 20, 2025

Após o gol anulado, o Bahia conseguiu chegar ao empate em outro lance que teve que ser revisado pelo árbitro de vídeo. Em campo, foi assinalado impedimento do zagueiro David Duarte após finalização de Rodrigo Nestor, mas a análise flagrou apenas um toque no meia Matheus Pereira, do Fortaleza.