Ceni se irrita com chances perdidas e admite dificuldade do Bahia

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia mais uma vez criou oportunidades, não aproveitou, e saiu insatisfeito com o resultado do empate em 1 a 1 contra o Fortaleza. A falta de efetividade é um problema que assombra o Tricolor há um tempo e, dessa vez, nem o técnico Rogério Ceni escondeu seu descontentamento com o desempenho ofensivo da equipe baiana.

"O time vem com construções boas de trás, faz triangulações, tem feito tudo certo, mas não consegue transformar as chances em gol. Não adianta querer esconder. Hoje foram pelo menos cinco boas oportunidades de gol e só conseguimos fazer um. O time cria muito, envolve o adversário, tem o controle do jogo, mas ainda tem dificuldade para fazer os gols", disse o comandante.

Há 21 jogos sem balançar as redes, Luciano Rodríguez mais uma vez teve a chance de marcar ainda no primeiro tempo, mas tirou muito do goleiro e acabou finalizando por cima da meta. Na ausência de Willian José, lesionado, Rogério Ceni optou pela entrada de Cauly no intervalo e, com o camisa oito 'flutuando' entre os defensores do Fortaleza, o Tricolor conseguiu empilhar chances claras de gol na segunda etapa.

"Cauly já está acostumado a fazer essa função. Quando eu coloquei ele queria alguém para flutuar um pouco mais e sair da referência da zaga do Fortaleza. Claro que o Willian faz muita falta, o Lucho jogou nessa posição muitas vezes, e temos o Tiago surgindo. É uma coisa que a gente conversa no dia a dia. Sei que é muito fácil pedir mais um jogador, é direito do torcedor. Mas é uma empresa, e dentro da análise estamos tentando fazer o que é possível dentro das condições que o clube tem para cumprir seus contratos", disse o treinador.

Para os próximos desafios, o Bahia terá que lidar com os desfalques e, se já não bastasse os problemas com lesões, Rogério Ceni terá que superar suspensões. Sem Everton Ribeiro para o jogo pela Sul-Americana, além das baixas de Gilberto e Ramos Mingo no Brasileirão, o Tricolor precisará suar para manter a invencibilidade na temporada.

"A gente vai observar quem tem melhor condição física. Perdemos jogadores importantes para o próximo jogo do Brasileiro [Gilberto e Ramos Mingo], não vamos ter o Everton na Sul-Americana. Vamos olhar o risco de cada um para preparar o time, nosso objetivo é sempre representar o Bahia e trazer a classificação independente do time", concluiu o treinador.

O Bahia volta a campo na próxima terça-feira, 22, às 21h30, para enfrentar o América de Cali, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, precisando do triunfo para avançar de fase na competição continental.