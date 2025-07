Renato Paiva vê “vitória comportamental” do Fortaleza sobre o Bahia

Renato Paiva, técnico do Fortaleza - Foto: Divulgação | Fortaleza

Em meio a uma fase difícil e pressão pela sua estreia, o técnico Renato Paiva enxerga no empate contra o Bahia, neste sábado, 19, na Arena Castelão, uma “vitória comportamental” para o Fortaleza sobre o time baiano. Para o treinador, a equipe demonstrou "atitude", mesmo que o placar tenha ficado empatado em 1 a 1.

“Em momentos de dificuldade e de desconfiança, de maus resultados, há dois tipos de vitórias: as numéricas e as comportamentais. E eu acho que hoje tivemos uma vitória comportamental, em termos de atitude e de sucesso para a minha equipe. Não posso falar tanto em questões táticas. Já disse que houve ali detalhes que eles fizeram muito bem e fiquei muito feliz, mas acima de tudo comportamentais”, declarou Paiva após a partida.

O treinador exaltou a entrega dos jogadores, destacando que todos deram o máximo durante os 90 minutos. O Leão do Picí não vence há dez jogos e amarga a 19ª coolocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 14 jogos.

“Hoje entregamos tudo o que tínhamos para entregar e não houve um jogador que não tivesse feito isso. De fato, eles foram de uma entrega, de uma atitude, de um querer, às vezes até emocional. Eu tenho que elogiar bastante isso porque foi um grupo onde todos deixaram tudo em campo e isso é a única coisa que não pode faltar nesta equipe”, completou.

O Fortaleza volta a campo somente no próximo final de semana, no sábado, 16, às 18h30, novamente no Castelão, para encarar o Bragantino, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.