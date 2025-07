Preta Gil viveu paixão platônica por cantora; relembre

A cantora confessou sua paixão pelas famosa - Foto: Reprodução | Instagram

Antes de sua morte neste domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino, Preta Gil falou abertamente sobre amores vividos (e também sobre os não vividos). Um dos relatos mais sinceros da cantora foi sobre a paixão platônica que teve por Ana Carolina, com quem chegou a desenvolver uma amizade sólida, mesmo após ser rejeitada.

"Ela não quis saber. Corri atrás dela loucamente. Ela me deu toco atrás de toco", contou Preta em tom bem-humorado durante sua participação no programa "De Frente com a Blogueirinha". Bissexual assumida, a artista falou abertamente sobre o interesse amoroso que teve por Ana, que é lésbica.

Apesar de não terem se envolvido romanticamente, a conexão entre elas deu origem à canção "Sinais de Fogo", composta por Ana Carolina inspirada nessa relação intensa, mas sem romance. “Ela gostava muito de mim também, mas não queria sexo comigo. Alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas na hora H nada rolava", contou Preta.

A cantora disse que, com o tempo, entendeu o valor do vínculo afetivo que tiveram. "Ela diz: 'Te dei coisas muito melhores, te dei canções'".

Ana presta homenagem à Preta Gil

Ao saber da morte de Preta Gil, Ana Carolina prestou uma homenagem emocionante à amiga de longa data e inspiração musical. Em um texto publicado nas redes sociais, a cantora lamentou a perda e relembrou a história de amizade, cumplicidade e amor que viveu com Preta.

"Hoje o palco perdeu verdade. Perdeu cor, perdeu coragem. Hoje o palco está triste". Em seu relato, Ana contou que foi uma das primeiras pessoas a incentivar Preta a cantar, quando ela ainda descobria essa vontade. "Para encorajá-la mais ainda eu e Antonio Villeroy escrevemos a primeira música de trabalho dela — Sinais de Fogo. Depois veio Stereo", lembrou.

Ana Carolina também falou sobre a relação especial que mantinha com Preta, marcada por carinho e uma paixão não correspondida, que deu origem à canção Sinais de Fogo. "Ela contava por aí, sempre rindo, que foi apaixonada por mim. E eu sempre dizia: ‘não ficamos, mas eu fiz canções pra ela'".

No fim da mensagem, Ana revelou que cantou a música Pra Rua Me Levar nas últimas vezes em que esteve com Preta, como forma de confortá-la diante do que já parecia inevitável. "Foi meu jeito de segurar sua mão, mesmo diante do invisível. Ela sabia. E eu também".