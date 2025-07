Morte de Preta Gil reacende polêmicas envolvendo Bolsonaro; relembre

Preta e Bolsonaro - Foto: pretagil/Instagram - Alan Santos/PR

A morte da cantora Preta Gil, na noite deste domingo,20, reacendeu polêmicas envolvendo seu nome e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, trazendo à tona lembranças de sua trajetória e debates sobre posicionamentos políticos.

A relação de Preta com o bolsonarismo iniciou em 2011, onde ela protagonizou um episódio marcante ao reagir contra uma fala do então deputado federal Bolsonaro.

Um inquérito foi instaurado após uma entrevista concedida por ele ao programa “CQC”, da TV Bandeirantes. Na ocasião, Preta perguntou, no quadro “O povo quer saber”, como Bolsonaro reagiria caso um de seus filhos namorasse uma mulher negra e ele respondeu:

“Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco, e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente como, lamentavelmente, é o teu”, declarou Bolsonaro na ocasião.

A fala gerou grande repercussão e Preta disse ter acionado um advogado. “Sou uma mulher negra, forte, e irei até o fim contra esse deputado racista, homofóbico, nojento”, escreveu no Twitter na epoca.

O caso resultou na condenação de Bolsonaro por danos morais em 2019. Por três votos a um, os desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiram manter a sentença, obrigando-o a pagar R$ 150 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD), vinculado ao Ministério da Justiça.

Bolsa de colostomia

Em outra situação, um post falso de Preta chamando Bolsonaro de “saco de bosta”, em uma referência à bolsa de colostomia que o ex-presidente precisou usar depois da facada de 2018, viralizou nas redes sociais.

Em uma das publicações, um homem disse que, anos atrás, Preta Gil teria zombado de Bolsonaro por ele usar uma bolsa de colostomia. Na legenda, estava escrito "o destino é implacável. Não desejo mal a ninguém, mas não tenho memória curta. A Lei do Retorno é infalível. Preta Gil chocou a direita ao debochar e chamar Jair Bolsonaro de 'Saco de Bosta' nas redes sociais por usar bolsa de colostomia. Menos de 3 anos depois, ela terá que usar a mesma bolsa pelo resto da vida. Exatamente assim. Que Deus a perdoe e cuide dela."

Em outro post, uma foto da cantora na piscina com a bolsa de ileostomia foi compartilhada com o seguinte texto: "Preta Gil debochou de Bolsonaro há três anos atrás, chamando-o de saco de bosta por ter de usar a bolsa de colostomia por breve tempo após sua cirurgia. Hoje a preta gil é obrigada a usar por toda vida. nada como um dia atrás do outro! Aqui se faz, aqui se paga!."

Preta Gil usa bolsa de ileostomia e não de colostomia. Em 2023, a cantora foi diagnosticada com câncer e precisou colocar a bolsa para o tratamento. E a história sobre ela ter “xingado” o ex-presidente foi desmentida. Não houve nenhum registro de que Preta Gil tenha feito tal declaração, seja em entrevistas ou em suas redes sociais.

Preta Gil usou sua visibilidade para enfrentar o bolsonarismo, homofobia, racismo e intolerância religiosa. Mesmo alvo de ataques nas redes sociais, ela sempre ressaltou pontos importantes da diversidade. Ela também foi bem criticada ao assumir sua bissexualidade e se engajar ativamente nas causas LGBTQIA+.

Governador do PL se pronuncia

No rumo ao contrário dos seus apoiadores, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), usou as redes sociais neste domingo, 20, para lamentar a morte da cantora Preta Gil.

Em post, ele destacou o papel de Preta Gil como “símbolo de representatividade na cultura brasileira”. Castro também elogiou a trajetória de luta e coragem da artista durante o tratamento da doença, desde 2023.

“O Brasil perde hoje uma das mulheres mais marcantes da nossa música e cultura. Artista talentosa e símbolo de representatividade na cultura brasileira, Preta Gil foi muito além da música”, escreveu o governador.

Castro também relembrou a atuação de Preta em causas sociais e a capacidade dela se impactar positivamente milhares de brasileiros. A cantora era conhecida por sua defesa de pautas como diversidade, combate à gordofobia e direitos das mulheres.

“Sua voz ecoou em causas sociais importantes, sempre com autenticidade, deixando um legado de alegria e representatividade. Mais do que artista, Preta foi um exemplo de força e dignidade”, completou.

Preta foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Ela suspeitou do problema de saúde após sofrer com constipação intestinal, fezes achatadas e muco acompanhado de sangue.

Na época, ela chegou a realizar sessões de radioterapia e precisou passar por uma histerectomia total abdominal, para a remoção do útero. Após este tratamento primário, Preta entrou em um período de remissão: o câncer não estava mais sendo detectado por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No entanto, em agosto de 2024, a artista contou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no ureter e no peritônio — membrana da cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino.