Políticos lamentam morte de Preta Gil: "Lutou bravamente até o fim"

Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, comoveu o Brasil na noite deste domingo, 20. A empresária travava uma batalha contra o câncer de intestino, desde 2023, e seguia fazendo tratamentos experimentais nos Estados Unidos.

Políticos usaram as redes sociais para lamentar o óbito da filha de Gilberto Gil. Uma das figuras públicas a se solidarizar com a família da artista foi o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

“Hoje, o Brasil se despede de Preta Gil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a Gilberto Gil e toda sua família e amigos”, escreveu Alckmin.

Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou a coragem de Preta na luta contra o câncer.

“Toda a minha solidariedade e um abraço carinhoso à família Gil pela partida de Preta. Mulher de coragem, alegria e imenso talento, Preta Gil usou sua voz para celebrar a vida e também para enfrentar, com dignidade e generosidade, os desafios mais duros. Que sua memória siga como inspiração para o Brasil que acredita no afeto, no respeito e na arte”, disse o baiano.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também expressou a sua consternação pela partida de Preta, que considerou como “precoce”.

“A partida precoce de Preta Gil entristece o país. Ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico. Meus sentimentos a todos da família Gil, amigos e fãs. Que Deus os conforte nesse momento tão difícil”, afirmou.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse: "Com muita tristeza, recebo a notícia da partida de Preta Gil. Artista vibrante, empresária de sucesso e voz potente contra o preconceito. Sua coragem na luta contra o câncer e seu legado cultural fica como inspiração. Meus sentimentos à família, em especial, Gilberto Gil".