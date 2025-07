Xuxa e Luciano Huck se despedem de Preta Gil: "Não consigo acreditar"

Preta Gil passava por tratamento experimental nos EUA - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A notícia sobre a morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, mobilizou o Brasil na noite deste domingo, 20. Os apresentadores Xuxa e Luciano Huck, dois amigos da artista, usaram o perfil do Instagram para se despedirem da empresária.

Na publicação, o apresentador do Domingão relembrou a luta de Preta contra o câncer de intestino, descoberto em 2023, que culminou em seu óbito nesta noite.

“Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentado a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora, descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira”, iniciou Huck.

Ele ainda completou: “Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela”.

Já Xuxa foi breve em sua declaração de despedida para Preta, mas desejou que a história da filha de Gilberto Gil não seja apagada, e escreveu: “Que sua força, alegria e amor por tudo que você fez nunca seja esquecido… Você é eterna… Bjs a toda família e seus amigos (a dor deve ser incalculável)”, lamentou a apresentadora.

Trajetória de Preta Gil

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia. Em meio a influência musical do pai e por ser afilhada da lendária cantora Gal Costa, ela cresceu cercada por um ambiente artístico e cultural que iria ditar a sua trajetória.

Preta começou nos bastidores, trabalhando na produção de shows e videoclipes. Foi apenas em 2003 que ela estreou como cantora com o álbum Pret-à-Porter, marcando o início de uma carreira musical que desafiava padrões e celebrava a diversidade. No ano seguinte, aventurou-se como apresentadora no programa Caixa Preta, exibido pela Band.

Em 2005, lançou seu segundo álbum, intitulado Preta, e deu início ao projeto Noite Preta, um show que ganhou notoriedade e se transformou em um DVD de grande sucesso. Na televisão, Preta também fez participações em novelas e séries.

Na vida pessoal, Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco. Após o término, teve relacionamentos com os atores Caio Blat e Paulo Vilhena. Em 2015, casou-se com o personal trainer Rodrigo Godoy, cuja separação foi turbulenta e marcada por um episódio de traição envolvendo o ex, no momento em que ela descobriu o câncer.