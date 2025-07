Famosos lamentam morte de Preta Gil: "Pedaço de mim que se vai"

Preta apareceu ao lado de um grupo de colegas em Nova York - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos, após complicações de um câncer de intestino. Ela estava nos Estados Unidos fazendo tratamentos experimentais contra a doença diagnosticada em 2023.

Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte da filha de Gilberto Gil. Entre os nomes estão os influenciadores Felipe Neto, Thaís Carla, e o cantor Thiaguinho.

“Uma guerreira. Uma verdadeira brasileira. Sentiremos saudades, Preta. Toda força para sua família e amigos, que ficaram ao seu lado a cada minuto”, escreveu.

Nas redes sociais, o cantor Thiaguinho também prestou solidariedade à família da artista e afirma que a voz de 'Sinais de Fogo' faz parte da sua história.

"Tô destruído. Um pedaço de mim que se vai... Um pedaço da minha história... Mas sua luz vai seguir em mim... Como a luz desse sol que iluminou todos os momentos do nosso amor".

Já a influenciadora Thaís Carla usou as redes sociais para falar sobre a forma em que foi recebida pela artista quando ingressou na carreira de influenciadora.

"Preta sempre me tratou com carinho, com tanta verdade...Foi uma das pessoas que mais me incentivou a ocupar espaços a ser quem eu sou. Ela acreditou em mim, me abriu portas, e graças a ela pude fazer parte da Mynd, uma agência que mudou a minha vida e minha carreira", disse ela sobre a influenciadora.

Horas antes da confirmação da morte, amigos de Preta, como Gominho e Carolina Dieckmann, prestaram homenagem à artista pela celebração do Dia do Amigo.

“Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu Gominho nas redes sociais.

Preta Gil deixa um filho e uma neta, Francisco Gil, de 30 anos, e Sol de Maria, de 9 anos, respectivamente.

Trajetória de Preta Gil

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia. Em meio a influência musical do pai e por ser afilhada da lendária cantora Gal Costa, ela cresceu cercada por um ambiente artístico e cultural que iria ditar a sua trajetória.

Preta começou nos bastidores, trabalhando na produção de shows e videoclipes. Foi apenas em 2003 que ela estreou como cantora com o álbum Pret-à-Porter, marcando o início de uma carreira musical que desafiava padrões e celebrava a diversidade. No ano seguinte, aventurou-se como apresentadora no programa Caixa Preta, exibido pela Band.

Em 2005, lançou seu segundo álbum, intitulado Preta, e deu início ao projeto Noite Preta, um show que ganhou notoriedade e se transformou em um DVD de grande sucesso. Na televisão, Preta também fez participações em novelas e séries.

Na vida pessoal, Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco. Após o término, teve relacionamentos com os atores Caio Blat e Paulo Vilhena. Em 2015, casou-se com o personal trainer Rodrigo Godoy, cuja separação foi turbulenta e marcada por um episódio de traição envolvendo o ex, no momento em que ela descobriu o câncer.