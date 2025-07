Preta Gil preparava volta para o Brasil antes de morte após descoberta

A cantora estava internada nos EUA - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil faleceu na noite deste domingo, 20, aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. A notícia abalou o país e surpreendeu até mesmo pessoas próximas à artista, que, até os últimos momentos, mantinha o desejo de retornar ao Brasil.

De acordo com fontes ouvidas pela coluna de Fábia Oliveira, Preta estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental, mas havia tomado a decisão de retornar ao país ainda neste domingo, em uma UTI aérea

O pedido partiu dela própria, após ser informada de que o câncer havia avançado mesmo com os esforços terapêuticos.

“Ela queria voltar para casa, para sua terra”, revelou uma pessoa próxima à família. A cantora expressou esse desejo assim que soube da progressão da doença.

No entanto, antes que a transferência pudesse ser realizada, Preta passou mal durante uma sessão de quimioterapia e faleceu em casa, ainda em solo americano.

Nos últimos dias, familiares e amigos se reuniram ao redor da artista, cientes da gravidade do quadro. A família agora se mobiliza para o translado do corpo ao Brasil, onde devem ocorrer as homenagens e o sepultamento.