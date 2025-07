Morre a cantora Preta Gil, aos 50 anos, após luta contra câncer

Preta nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia - Foto: Divulgação

Morreu a cantora, atriz e empresária Preta Gil, aos 50 anos, neste domingo, 20. Ela estava internada em hospital nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela equipe da artista.

A filha de Gilberto Gil enfrentava uma extensa batalha contra o câncer nos últimos anos. Preta foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Ela suspeitou do problema de saúde após sofrer com constipação intestinal, fezes achatadas e muco acompanhado de sangue.

Na época, ela chegou a realizar sessões de radioterapia e precisou passar por uma histerectomia total abdominal, para a remoção do útero. Após este tratamento primário, Preta entrou em um período de remissão: o câncer não estava mais sendo detectado por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No entanto, em agosto de 2024, a artista contou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no ureter e no peritônio — membrana da cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino.

A cantora fez uma nova cirurgia no final de janeiro. O procedimento durou cerca de 20 horas e culminou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva. Ela recebeu alta somente em fevereiro, 55 dias após a internação.

Desde então, Preta vinha passando por uma série de internações, sendo uma, mais recente, em Salvador. Ela ficou oito dias sob os cuidados médicos em um hospital de grande porte da capital baiana.

Poucos dias antes da internação, a cantora conseguiu aproveitar o Carnaval da Bahia no camarote da família, o Expresso 2222, e após a alta, assistiu o primeiro show da turnê do pai, Gilberto Gil, também na cidade.

Em março deste ano, a artista anunciou na TV que iria para Nova York, nos Estados Unidos, após esgotar todas as possibilidades de tratamento no Brasil. “Aqui a gente já fez tudo que podia. Então, agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou, para voltar para cá curada e voltar a fazer o que eu amo”, prometeu.

No exterior, Preta Gil fez uma série de exames e consultas médicas para encontrar o melhor protocolo terapêutico a ser seguido. O novo tratamento começou no dia 10 de junho.

Trajetória de Preta Gil

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia. Em meio a influência musical do pai e por ser afilhada da lendária cantora Gal Costa, ela cresceu cercada por um ambiente artístico e cultural que iria ditar a sua trajetória.

Preta começou nos bastidores, trabalhando na produção de shows e videoclipes. Foi apenas em 2003 que ela estreou como cantora com o álbum Pret-à-Porter, marcando o início de uma carreira musical que desafiava padrões e celebrava a diversidade. No ano seguinte, aventurou-se como apresentadora no programa Caixa Preta, exibido pela Band.

Em 2005, lançou seu segundo álbum, intitulado Preta, e deu início ao projeto Noite Preta, um show que ganhou notoriedade e se transformou em um DVD de grande sucesso. Na televisão, Preta também fez participações em novelas e séries.

Na vida pessoal, Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco. Após o término, teve relacionamentos com os atores Caio Blat e Paulo Vilhena. Em 2015, casou-se com o personal trainer Rodrigo Godoy, cuja separação foi turbulenta e marcada por um episódio de traição envolvendo o ex, no momento em que ela descobriu o câncer.