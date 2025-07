Flor Gil expõe detalhe íntimo de relação com Preta Gil

Flor visitando Preta durante tratamento - Foto: Reprodução | Instagram

Flor Gil expôs um detalhe íntimo em sua relação com Preta Gil, que está enfrentando uma batalha contra um câncer. Em entrevista à revista Quem, a jovem contou que costuma assistir novelas ao lado da tia, que atualmente está morando nos Estados Unidos para realizar um tratamento.

“[Assisto] com a minha tia aqui em Nova York, ela adora novela, sempre que eu vinha vê-la, a novela estava passando. Foi aí que comecei a ver Dona de Mim, até A Viagem, que está passando agora na Globo, e Vale Tudo”, disse ela.

“Com isso presente, consigo ver como essas novelas até influenciam a minha vida, imaginando como [minha música] vai influenciar outras pessoas”, completou a jovem, que teve uma de sua música tocadas na novela Êta Mundo Melhor!, da TV Globo.

Família como inspiração

Durante a conversa, Flor contou que, além da tia, também se inspira muito em seu avô, o cantor Gilberto Gil. “Vejo muito de mim nos dois, vejo muito as influências deles em mim, são bem presentes e bem fortes, consigo ver com bastante clareza. E o tanto que algo que vi neles me ajuda a fazer melhor, levar para minha própria experiência”, afirmou.

“Tem conselhos que são dicas de como estar no palco, do que fazer. Muita gente me pergunta isso, não tenho exatamente um conselho exato de nenhum dos dois. Mas estando ali presente ao lado deles já é uma lição. Aprendo muito ao lado deles”, completou.

Por fim, ela garantiu que recebe muitas orientações do famoso. “Sei que meu avô quer muito o meu melhor. Se ele tiver algo para falar, ele vai falar. Sendo do jeito que seguro o microfone ou virar mais para o público, coisas pequenininhas que não diria que seria conselhos interessantes para as pessoas saberem, são coisas mais técnicas. Mas mesmo esses conselhos pequenos, fazem muita diferença”, concluiu.