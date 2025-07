Com fortuna de R$ 17 bi, herdeiro da Globo produz café premiado

Fazenda de café que pertence a Roberto Marinho - Foto: Reprodução

O herdeiro mais velho do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, de 77 anos, não é destaque apenas no setor de comunicação. De acordo com o colunista Jeff Benício, do Terra, o empresário e a sua esposa são donos de uma marca de café chamada Café Orfeu.

O café já foi premiado em diversos concursos respeitados como o ‘Cup of Excellence’ e o ‘Coffee of the Year’. Em 2023, foi eleito o melhor café brasileiro. Roberto produz o café desde 2005 em fazendas localizadas no sul de Minas Gerais e na região Mogiana de São Paulo.

No ano passado, um lote especial de grãos verdes alcançou um preço recorde — R$ 1,4 mil por quilo — ao ser comprado por uma rede japonesa de cafeterias, a Sarutahiko. Houve vendas também para Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

Quem é Roberto Irineu Marinho

Em 2003 com a morte do seu pai, Roberto Marinho, assumiu a liderança dos negócios da família.

Em 2017, deixou o comando executivo do grupo e atualmente é vice-presidente do Conselho de Administração.

Em março de 2020, Roberto Irineu se submeteu a um transplante de fígado. Desde então, a Globo ampliou a divulgação da importância da doação de órgãos para salvar vidas.

De perfil discreto e reservado, o empresário possui quatro filhos. Roberto Marinho Neto (casado com a atriz e empresária Fiorella Mattheis) é o CEO da Globo Ventures, empresa que cuida das dezenas de investimentos do grupo fora da TV.

De acordo um levantamento da revista ‘Forbes’, Roberto possui uma fortuna de 3,1 bilhões de dólares, cerca de R$ 17,3 bilhões na cotação atual.