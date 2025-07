Preço do café dispara nos EUA após taxação de Trump ao Brasil

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mantendo essa posição há mais de 150 anos - Foto: Heckel Júnior | Divulgação

A medida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar as exportações do Brasil em 50% começou surtir efeito, só que internamente. Isso porque, de acordo com o jornal diário New York Post, o preço do café no país está em alta depois do anúncio da nova tarifa.

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mantendo essa posição há mais de 150 anos. Em 2024, o país foi responsável por cerca de 36,8% da produção global. Com isso, o Brasil lidera o mercado global de café. Hoje, os EUA são o principal comprador de café do Brasil.

De acordo com a publicação, os contratos futuros de café arábica na Intercontinental Exchange foram elevados para US$ 288,67 por libra, representando um ganho diário de 0,99%.

O que alega Trump

Trump anunciou na quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).



Por meio de carta publicada nas redes sociais, ele alegou que “a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América”.

Superávit comercial

No entanto, apesar de Trump alegar relação desequilibrada com o Brasil, os Estados Unidos reportaram um superávit comercial de US$ 7,4 bilhões com o país em 2024, de acordo com o Escritório do Representante Comercial dos EUA e noticiado pelo New York Post.