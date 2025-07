Deputados baianos votam moção de louvor a Trump horas antes de taxação ao Brasil

Câmara dos Deputados em dia de sessão - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

Horas antes de o governo dos Estados Unidos declarar guerra comercial ao Brasil e taxar as exportações brasileiras em 50%, dois deputados baianos votaram pela aprovação de uma "moção de louvor e regojizo" ao presidente norte-americano Donald Trump em sessão na Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

Entre os 22 deputados que votaram a favor da moção no colegiado, dois são representantes da Bahia: José Rocha (União-BA) e Claudio Cajado (PP-BA). O voto favorável de parlamentares baianos ocorre justamente quando o estado pode ser um dos mais afetados pela nova taxação, dado o volume e a variedade de produtos agrícolas e industriais exportados para o mercado norte-americano.

A postura dos dois deputados se contrapõe, por exemplo, à declaração do colega de bancada baiano, Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), que criticou duramente a medida de Trump, comparando-o a um "dono de boca de fumo" e classificando a taxação como uma "tentativa de assalto".



Na lista de parlamentares do colegiado a maioria são deputados bolsonaristas. Antes de se refugiar nos EUA, em busca de exílio político, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atuava na Câmara para se tornar presidente do colegiado e angariar apoio internacional contra o julgamento do pai Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação de moção de louvor e regojizo a Trump foi feito pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ). No ano passado, ele também indicou Trump para receber homenagem na Câmara com a Medalha do Mérito Legislativo.



Confira a lista dos que votaram a favor da moção de louvor a Trump:

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Filipe Barros (PL-PR)

General Girão (PL-RN)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Jefferson Campos (PL-SP)

Luiz P.O Bragança (PL-SP)

Zucco (PL-RS)

Carla Dickson (UNIÃO-RN)

David Soares (UNIÃO-SP)

Dr Fernando Máximo (UNIÃO-RO)

José Rocha (UNIÃO-BA)

Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE)

Claudio Cajado (PP-BA)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Evair de Melo (PP-ES)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Osmar Terra (MDB-RS)

Luiz Nishimori (PSD-PR)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

André Fernandes (PL-CE

Marcel van Hattem (NOVO-RS)

Silvia Waiãpi (PL-AP).

Tarifa de 50%

Trump anunciou na quarta-feira, 10, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.