Haddad chama de “insustentável” a tarifa de 50% imposta pelos EUA

O ministro da Fazenda Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou, na manhã desta quinta-feira, 10, como "insustentável" a decisão dos Estados Unidos de taxar em 50% as importações brasileiras.

A declaração foi dada durante uma entrevista a mídias independentes do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

A nova tarifa entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

Trump anunciou, por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a alíquota nesta quarta sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os países como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.