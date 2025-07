Trump impõe tarifa de 50% para o Brasil por 'perseguição' a Bolsonaro

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Jim Watson | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

“Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, comunica o chefe da Casa Branca.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América”.

Ameaças

Antes, o chefe da Casa Branca já havia ameaçado os países membros do Brics com uma tarifa de 10%.

Os países que compõe o bloco são:

Brasil;

Rússia;

Índia;

China;

África do Sul.

Outros membros do grupo são: Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

Julgamento de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu por supostamente articular os ato golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

O ex-mandatário foi interrogado no dia 9 de junho, no STF. Além dele, outros seis investigados — incluindo o ex-ajudante de ordens Mauro Cid — também prestaram depoimento.

A possível condenação pode levar o ex-presidente a cumprir uma pena de até 40 anos de prisão. Embora esteja inelegível até 2030 por ataques infundados ao sistema eleitoral, Bolsonaro continua sendo a principal liderança da direita brasileira.