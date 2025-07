Veja a reação de Bolsonaro após afago de Donald Trump

Bolsonaro ao lado do presidente Donald Trump - Foto: Jim Watson | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 7, para agradecer a Donald Trump pela mensagem direcionada a ele. Mais cedo, o chefe da Casa Branca afirmou estar acompanhando o que considera uma "caça às bruxas" ao aliado brasileiro.

Em uma publicação, Bolsonaro reforçou seu alinhamento com Trump, e disse que a posição do presidente americano "ecoa por todo o planeta". Inelegível até 2030 e réu no processo por tentativa de golpe de Estado, o ex-chefe do Palácio do Planalto ainda disse ser vítima de uma "aberração jurídica".

"Recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump. Convivi por dois anos com o Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos", iniciou o ex-presidente, que continuou.

"Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência", disparou Bolsonaro.

Trump defende Bolsonaro

Em nota divulgada nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa de Bolsonaro, um dos seus maiores apoiadores, e disse que o único julgamento ao qual o ex-presidente deveria ser submetido é o das urnas.

“Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil — isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz", escreveu Bolsonaro.

Lula reage

Poucas horas depois do posicionamento de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu, durante encontro do Brics no Rio de Janeiro, e afirmou que não aceitará qualquer interferência na soberania do Brasil, caso aconteça.

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito”, esc