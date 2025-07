Filho de Bolsonaro critica Michelle em defesa de ex-assessor

Deputado licenciado foi embora do Brasil no início deste ano - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O feudo particular da família Bolsonaro parece não ter fim. A nova da vez é uma indireta enviada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um tweet onde defende o ex-assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, demitido do PL à pedido de Michelle após um vazamento de conversas de Whatsapp onde criticava uma possível escolha da mesma para a disputa presidencial em 2026.

No post, Eduardo compartilhou uma entrevista onde Wajngarten afirma ser um "fiel escudeiro" de Bolsonaro e que apoiará quem o ex-presidente quiser, independente do cargo na PL.

"Ele não tem mandato, saiu do PL de uma maneira no mínimo confusa, ou seja, teria mil motivos para se revoltar e jogar pedras no JB/PL. Mas não. Ele mantém a postura e segue ajudando naquilo que é possível - e contribui muito! Eu aprecio isso num homem, isso chama-se lealdade posta a prova, pessoa que se movimenta por princípios, independente das circunstâncias", escreveu Eduardo.

A relação entre Michelle e os filhos de Bolsonaro, Eduardo, Carlos e Flávio, é conturbada desde a época em que Jair exercia seu mandato de presidente da República. Fontes de Brasília informavam que os irmãos não suportavam a presença de Michelle e que só encontravam com Bolsonaro sem a presença da primeira-dama.

As rusgas ficaram públicas quando Michelle e Carlos deram entrevistas confirmando que não se entendiam, o que acabou acarretando em uma proibição imposta por Michelle de que Carlos visitasse o Palácio da Alvorada.